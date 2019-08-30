مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ويد الزمالك

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 01:39

كتب : FilGoal

ديسابر - الأهلي - بيراميدز

لا ينتظرنا العديد من المباريات، ولكن الإثارة مضمونة لا تقلقوا.. أهلا بكم في يوم الجمعة الكروي.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

بيراميدز يواجه حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر في الثامنة مساءً على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

أخبار متعلقة

عودة معلول والنقاز وظهور ساسي في قائمة تونس للتوقف الدولي إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب

ويلعب فريق الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية في الثالثة والنصف عصرا في أولى مباريات الأبيض لتحديد المراكز من الخامس لـ العاشر على أون سبورت والسعودية الرياضية.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية أمام سيلتا فيجو في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً يلعب أتليتك بلباو أمام ريال سوسيداد على بي إن سبورتس 3 أيضا.

وتُفتتح الجولة الثانية في الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا أمام سبال في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي فرنسا يحل باريس سان جيرمان دون نيمار وكافاني ومبابي ضيفا على ميتز في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويلعب بوروسيا مونشنجلادباخ أمام لايبزيج في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وفي البطولة العربية، يلعب فريق النجمة اللبناني أمام الترجي التونسي في السادسة مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية.

وفي الثامنة مساءً، يلعب فريق الهلال السوداني أمام الوصل الإماراتي على نفس القناة.

أبرز المواجهات في الدوري السعودي ليوم الجمعة ستكون بين الفتح والنصر في السابعة و40 دقيقة مساءً على السعودية الرياضية.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كأس مصر بيراميدز حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ويد الزمالك ساعة | مصر
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي.. ما ينتظر كوكا وأرسنال ويونايتد ساعة | أوروبا
عودة معلول والنقاز وظهور ساسي في قائمة تونس للتوقف الدولي 2 ساعة | مصر
إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب 2 ساعة | أوروبا
مايكل جاكسون والكرة 3 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك