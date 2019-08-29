رقم قياسي مصري.. اليد تحصد فضية الألعاب الإفريقية.. والطائرة تقترب من البرونزية

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 23:53

كتب : عاطف شادي

منتخب مصر لكرة اليد

رغم فشل منتخب اليد في حصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية مثلما حدث في الـ4 نسخ الأخيرة، إلا أن بعثة الفراعنة كسرت الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة،

ووصلت البعثة المصريةلـ 229 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو ٢٠١٥ والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.

حققت بعثة مصر حتى الآن 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية.

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كان الرقم السابق باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 2017 ميدالية بينهم 85 ذهب و63 فضة و69 برونزية.

تمتلك بعثة مصر فرصة غدا في آخر أيام المنافسات من أجل زيادة عدد الميداليات.

ومن ضمن الـ87 فضية، حصد مزيج المنتخب الأول والشباب والناشئين على فضية بطولة اليد بعد الخسارة من أنجولا 31-25، لتجمع أنجولا ذهبية الرجال والسيدات.

وتاريخيا، حصد منتخب مصر الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة سابقة لدورة الألعاب الإفريقية.

أما منتخب الطائرة، فيقترب من البرونزية بعد الفوز على المغرب 3-1 في الجولة قبل الأخيرة ليرفع رصيده لـ6 نقاط في المركز الثالث، حيث ضمن المنتخب الكاميروني الميدالية الذهبية والجزائر الميدالية الفضية.

فوز المنتخب على نيجيريا يضمن له برونزية الدورة، بعد أن خسر من الكاميرون والجزائر في مفاجأة كبيرة.

دورة الألعاب الإفريقية 2019

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