انتهت مونديال أندية اليد - الزمالك (28) كييل (32).. الفريق الألماني للمربع الذهبي
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 13:18
كتب : FilGoal
يخوض الزمالك مواجهة قوية في بطولة العالم لأندية اليد المقامة في السعودية، أمام كييل الألماني في ربع النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة مباشرة للمباراة.
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ق60 انتهت كييل الألماني يفوز 32-28
ق57 كييل يقترب من نصف النهائي 31 -27
ق56 كييل يتقدم 29-26
ق55 دونجل يقلص الفارق من جديد 28-26
ق52 الزمالك يهدر فرصة التقليص إلى هدف وكييل يعاقبه 27-24
ق47 الزمالك يهدر رمية جزائية 26-23 لكييل
ق44 كييل يسجل ثلاثة أهداف متتالية 25-21
ق40 الزمالك يقترب من التعادل 22-21
ق36 أربعة أهداف متتالية للزمالك 19-17
ق33 يحيى الدرع يقلص الفارق 19 -15
انطلاق الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كييل 18-12
ق25 كييل يتقدم 16-11 ويتصدى لرميتين جزائيتين
ق20 الزمالك يقلص الفارق 14-10
ق18 صحوة ألمانية 12-7 لكييل
ق15 كييل يوسع الفارق إلى 3 أهداف مرة أخرى 10-7
ق13 الأحمر يسدد قذيفة ويعادل النتيجة 7-7
ق10 يحيى الدرع يسجل صاروخية 7-4
ق6 الأحمر يقلص الفارق 4-3
ق5 كييل يتقدم 4-2
ق4 كييل يتقدم من جديد 3-1
ق3 مصطفى خليل يسجل الأول للزمالك 2-1
ق1 التقدم لكييل الألماني 2-0
الشوط الأول
انطلاق المباراة