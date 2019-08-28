انتهت مونديال أندية اليد - الزمالك (28) كييل (32).. الفريق الألماني للمربع الذهبي

يخوض الزمالك مواجهة قوية في بطولة العالم لأندية اليد المقامة في السعودية، أمام كييل الألماني في ربع النهائي.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة مباشرة للمباراة.

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ق60 انتهت كييل الألماني يفوز 32-28

ق57 كييل يقترب من نصف النهائي 31 -27

ق56 كييل يتقدم 29-26

ق55 دونجل يقلص الفارق من جديد 28-26

ق52 الزمالك يهدر فرصة التقليص إلى هدف وكييل يعاقبه 27-24

ق47 الزمالك يهدر رمية جزائية 26-23 لكييل

ق44 كييل يسجل ثلاثة أهداف متتالية 25-21

ق40 الزمالك يقترب من التعادل 22-21

ق36 أربعة أهداف متتالية للزمالك 19-17

ق33 يحيى الدرع يقلص الفارق 19 -15

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كييل 18-12

ق25 كييل يتقدم 16-11 ويتصدى لرميتين جزائيتين

ق20 الزمالك يقلص الفارق 14-10

ق18 صحوة ألمانية 12-7 لكييل

ق15 كييل يوسع الفارق إلى 3 أهداف مرة أخرى 10-7

ق13 الأحمر يسدد قذيفة ويعادل النتيجة 7-7

ق10 يحيى الدرع يسجل صاروخية 7-4

ق6 الأحمر يقلص الفارق 4-3

ق5 كييل يتقدم 4-2

ق4 كييل يتقدم من جديد 3-1

ق3 مصطفى خليل يسجل الأول للزمالك 2-1

ق1 التقدم لكييل الألماني 2-0

الشوط الأول

انطلاق المباراة