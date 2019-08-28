انتهت مونديال أندية اليد - الزمالك (28) كييل (32).. الفريق الألماني للمربع الذهبي

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 13:18

كتب : FilGoal

الزمالك أمام كييل - صورة من موقع النادي الألماني

يخوض الزمالك مواجهة قوية في بطولة العالم لأندية اليد المقامة في السعودية، أمام كييل الألماني في ربع النهائي.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة مباشرة للمباراة.

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ق60 انتهت كييل الألماني يفوز 32-28

ق57 كييل يقترب من نصف النهائي 31 -27

ق56 كييل يتقدم 29-26

ق55 دونجل يقلص الفارق من جديد 28-26

ق52 الزمالك يهدر فرصة التقليص إلى هدف وكييل يعاقبه 27-24

ق47 الزمالك يهدر رمية جزائية 26-23 لكييل

ق44 كييل يسجل ثلاثة أهداف متتالية 25-21

ق40 الزمالك يقترب من التعادل 22-21

ق36 أربعة أهداف متتالية للزمالك 19-17

ق33 يحيى الدرع يقلص الفارق 19 -15

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كييل 18-12

ق25 كييل يتقدم 16-11 ويتصدى لرميتين جزائيتين

ق20 الزمالك يقلص الفارق 14-10

ق18 صحوة ألمانية 12-7 لكييل

ق15 كييل يوسع الفارق إلى 3 أهداف مرة أخرى 10-7

ق13 الأحمر يسدد قذيفة ويعادل النتيجة 7-7

ق10 يحيى الدرع يسجل صاروخية 7-4

ق6 الأحمر يقلص الفارق 4-3

ق5 كييل يتقدم 4-2

ق4 كييل يتقدم من جديد 3-1

ق3 مصطفى خليل يسجل الأول للزمالك 2-1

ق1 التقدم لكييل الألماني 2-0

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة يد مونديال الأندية الزمالك كييل

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