انتهت في البطولة العربية - العربي (0) (1) الاتحاد السكندري.. أسبقية مصرية

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، على ملعب صباح السالم.

الاتحاد يشارك في البطولة للموسم الثاني على التوالي، ويسعى لتكرار مشاركته الناجحة السابقة عندما وصل إلى الدور ربع النهائي.

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نهاية المباراة

ق.+90 بطاقة حمراء لـ أحمد عبد الله لاعب العربي بعد لمسه الكرة بيده

ق.56 الاتحاد يسجل هدفا ثانيا يُلغى بداعي التسلل

ق.49 خالد قمر يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء

ق.48 ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد تسديدة أحمد رفعت التي اصطدمت بيد لاعب العربي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق.40 خالد قمر يهدر هدفا مؤكدا

ق.36 عماد السيد يواصل إبعاد تسديدات يوسف قلفا الجانبية بثبات كبير

ق.31 خالد قمر يواصل التهديدات الهوائية ويطلق ضربة رأسية جديدة تمر مباشرة أعلى المرمى

ق.16 عماد السيد يبعد عرضية يوسف قلفا الخطيرة إلى ركلة ركنية

ق.12 الاتحاد يهدد مرمى العربي بواسطة أحمد رفعت وأبعدها الحارس سليمان عبد الغفار

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل