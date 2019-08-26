انتهت في البطولة العربية - العربي (0) (1) الاتحاد السكندري.. أسبقية مصرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - العربي

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، على ملعب صباح السالم.

الاتحاد يشارك في البطولة للموسم الثاني على التوالي، ويسعى لتكرار مشاركته الناجحة السابقة عندما وصل إلى الدور ربع النهائي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـنـا

أخبار متعلقة

جناح اتحاد طنجة يوقع على عقود انضمامه لـ دجلة رسميا – المقاولون يستعير شكري نجيب لمدة موسم طارق يحيى: الزمالك يحتاج فكر شيكابالا أكثر من مجهوده.. وإمام عاشور سيكون مفاجأة تقرير: مبابي يغيب عن سان جيرمان لمدة قد تصل إلى شهر

..............................

نهاية المباراة

ق.+90 بطاقة حمراء لـ أحمد عبد الله لاعب العربي بعد لمسه الكرة بيده

ق.56 الاتحاد يسجل هدفا ثانيا يُلغى بداعي التسلل

ق.49 خالد قمر يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء

ق.48 ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد تسديدة أحمد رفعت التي اصطدمت بيد لاعب العربي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق.40 خالد قمر يهدر هدفا مؤكدا

ق.36 عماد السيد يواصل إبعاد تسديدات يوسف قلفا الجانبية بثبات كبير

ق.31 خالد قمر يواصل التهديدات الهوائية ويطلق ضربة رأسية جديدة تمر مباشرة أعلى المرمى

ق.16 عماد السيد يبعد عرضية يوسف قلفا الخطيرة إلى ركلة ركنية

ق.12 الاتحاد يهدد مرمى العربي بواسطة أحمد رفعت وأبعدها الحارس سليمان عبد الغفار

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد العربي البطولة العربية

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - ظهور بوطيب في الجيم.. وميتشو يجتمع بـ شيكابالا دقيقة | مصر
رسميا – المقاولون العرب يضم لاعب وسط سموحة 7 دقيقة | مصر
بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت 15 دقيقة |
مدربه: حجازي مازال يحتاج 5 أسابيع للتعافي.. شخص عظيم يبكي لكي يعود قريبا 51 دقيقة | المحترفون
لاعب كريستال بالاس ينتقد حساب ناديه على تويتر بسبب السخرية من يونج ساعة | أوروبا
المصائب تتوالى يا يونايتد.. لوك شاو قد يغيب 5 أسابيع بسبب الإصابة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله 4 كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

قد ينال إعجابك