تقرير: باريس سان جيرمان ربما يعوض نيمار بضم ويلفريد زاها

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:22

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها أمام مانشستر يونايتد

وسط محاولات مضنية من قطبي إسبانيا لضم نيمار دا سيلفا، ربما يتجه باريس سان جيرمان لضم ويلفريد زاها من كريستال بالاس.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان ربما يرسل مندوبا إلى لندن هذا الأسبوع، لفتح مفاوضات مع كريستال بالاس بشأن ويلفريد زاها الجناح الإيفواري للفريق.

كريستال بالاس يضع شرطا جزائيا في عقد اللاعب، قيمته 100 مليون استرليني.

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وكان صاحب الـ26 عاما قد جدد عقده مع الفريق اللندني لخمس سنوات، مقابل 130 ألف استرليني أسبوعيا.

من جهة أخرى، يحاول باريس سان جيرمان ضم باولو ديبالا النجم الأرجنتيني من يوفنتوس.

كان كريستال بالاس قد فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا باريس سان جيرمان ويلفريد زاها

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