انتهت في إنجلترا - نورويتش (2) - (3) تشيلسي

السبت، 24 أغسطس 2019 - 13:19

كتب : FilGoal

تشيلسي نورويتش - تامي أبراهام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نورويتش سيتي ضد ضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.72 خطيييييييرة العارضة تنقذ تشيلسي من هدف محقق.

د.69 جوووووول تمريرة من كوفاسيتش تصل إلى تامي أبراهام الذي سدد وسجل هدفا رائعا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.30 جوووووول التعاااادل. تيمو بوكي يسجل الثاني لنورويتش سيتي

د.25 رأسية خطيرة للغاية يتصدى لها تيم كرول حارس نورويتش

د.18 جووووووووووول، ماسون ماونت يتألق ويخترق دفاعات نورويتش بعد تمريرة من بوليسيتش.

د.06 جوووووووووول التعااادل لنورويتش.. عرضية أرضية من تيمو بوكي تصل إلى إلى كانتويل الذي سجل الكرة في شباك كيبا.

د. 04 تمريرة عرضية رائعة من أزبليكويتا تصل إلى قدم تامي أبراهام الذي يسكنها شباك نورويتش سيتي.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل..

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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