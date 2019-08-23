انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (2) (0) إيفرتون.. 3 نقاط لـ تريزيجيه والمحمدي

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

ويسلي - تريزيجيه - أستون فيلا

يواصل محمود تريزيجيه الظهور في تشكيل أستون فيلا الأساسي، في مواجهة إيفرتون على ملعب فيلا بارك بالجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

أستون فيلا يحتل المركز 17 في الدوري الإنجليزي دون رصيد بعد هزيمتين، فيما يتواجد إيفرتون في المركز التاسع بـ4 نقاط.

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نهاية المباراة

ق.+90 أنور الغازي يقتل المباراة بهدف ثاني في شباك إيفرتون

ق.90 ثيو والكوت يهدر تعادل مؤكد لـ إيفرتون بعد عرضية مويس كين

ق.86 خروج تريزيجيه ودخول أحمد المحمدي

ق.85 بطاقة صفراء لـ تريزيجيه من أستون فيلا ولـ شيموس كولمان من إيفرتون

ق.82 البديل أليكس إيووبي يضرب القائم الأيمن لـ أستون فيلا الذي يمنعه من إدراك التعادل لـ إيفرتون

ق.77 دخول أنور الغازي بدلا من خوتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 إينجلس يقوم بإنقاذ رائع ويحافظ على نظافة شباك أستون فيلا أمام تسديدة دومينيك كالفين ليوين قريبة المدى

ق.22 جووول أول لـ أستون فيلا بواسطة البرازيلي ويسلي بعد تمريرة الأإسباني خوتا

ق.9 إصابة قوية في الرأس لـ بيورن إنجليس بعد تدخل قوي من زميله تايرون مينجس

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

أستون فيلا إيفرتون تريزيجيه المحمدي الدوري الإنجليزي في إنجلترا

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