محدّث انتهت – الأهلي (9) - (0) أطلع بره
الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إياب الدور التمهيدي بين الأهلي وأطلع بره من جنوب السودان.
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الأهلي انتصر ذهابا 4-0 وتقام مباراة الإياب على ملعب برج العرب.
** الأهلي (9) - (0)
** انتهت
** ق81 جووووووووووول الهدف التاسع لـ الأهلي عن طريق مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه
** عرضية من أفشة ورأسية من حمدي فتحي تهز الشباك
** ق67 جووووووووووول الهدف الثامن لـ الأهلي عن طريق حمدي فتحي
** تمريرة من محمود وحيد إلى صلاح محسن الذي سدد ولكن حارس أطلع برة تصدى لها في البداية، قبل أن تصل للشحات الذي يمر وهز الشباك
** ق60 جووووووووووول الهدف السابع لـ الأهلي عن طريق حسين الشحات
** توغل رائع من الشحات وتمريرة إلى حمدي فتحي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك
** ق55 جووووووووووول بووووم حمدي فتحي والهدف السادس لـ الأهلي
** تمريرمن طولية من عمرو السولية إلى الشحات الذي توغل وسدد في الشباك
** ق46 جووووووووووول حسين الشحات والهدف الخامس لـ الأهلي أمام أطلع برة
** انطلاق الشوط الثاني
** الأهلي (4) - (0) أطلع برة
** نهاية الشوط الأول
** توغل وتمريرة من حسين الشحات إلى فتحي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك
** ق44 جووووووووووول هدف رابع لـ الأهلي عن طريق أحمد فتحي
** عرضية من أفشة إلى أجايي الذي مهد الكرة لصلاح محسن أمام المرمى والأخير هز الشباك
** ق39 جووووووووووول هدف ثالث لـ الأهلي عن طريق صلاح محسن
** ق30 أيمن أشرف بدلا من رامي ربيعة.. التغيير الأول لـ الأهلي
** ق25 إصابة رامي ربيعة.. مدافع الأهلي يطلب الخروج من الملعب
** لعبة ثنائية رائعة بين أفشة وحسين الشحات والأخير يهز الشباك بطريقة رائعة
** ق18 جووووووووووول هدف ثاني لـ الأهلي عن طريق حسين الشحات
** ق17 حارس أطلع برة يحرم محمود متولي من افتتاح سجله التهديفي مع الأهلي
** لعبة رائعة بين أجايي وأحمد فتحي والأخير يُمرر لـ صلاح محسن الذي يهز الشباك
** ق6 جووووووووووول هدف أول لـ الأهلي عن طريق صلاح محسن
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق اللقاء