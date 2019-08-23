يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إياب الدور التمهيدي بين الأهلي وأطلع بره من جنوب السودان.

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الأهلي انتصر ذهابا 4-0 وتقام مباراة الإياب على ملعب برج العرب.

** الأهلي (9) - (0)

** انتهت

** ق81 جووووووووووول الهدف التاسع لـ الأهلي عن طريق مدافع أطلع برة بالخطأ في مرماه

** عرضية من أفشة ورأسية من حمدي فتحي تهز الشباك

** ق67 جووووووووووول الهدف الثامن لـ الأهلي عن طريق حمدي فتحي

** تمريرة من محمود وحيد إلى صلاح محسن الذي سدد ولكن حارس أطلع برة تصدى لها في البداية، قبل أن تصل للشحات الذي يمر وهز الشباك

** ق60 جووووووووووول الهدف السابع لـ الأهلي عن طريق حسين الشحات

** توغل رائع من الشحات وتمريرة إلى حمدي فتحي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك

** ق55 جووووووووووول بووووم حمدي فتحي والهدف السادس لـ الأهلي

** تمريرمن طولية من عمرو السولية إلى الشحات الذي توغل وسدد في الشباك

** ق46 جووووووووووول حسين الشحات والهدف الخامس لـ الأهلي أمام أطلع برة

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (4) - (0) أطلع برة

** نهاية الشوط الأول

** توغل وتمريرة من حسين الشحات إلى فتحي الذي أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك

** ق44 جووووووووووول هدف رابع لـ الأهلي عن طريق أحمد فتحي

** عرضية من أفشة إلى أجايي الذي مهد الكرة لصلاح محسن أمام المرمى والأخير هز الشباك

** ق39 جووووووووووول هدف ثالث لـ الأهلي عن طريق صلاح محسن

** ق30 أيمن أشرف بدلا من رامي ربيعة.. التغيير الأول لـ الأهلي

** ق25 إصابة رامي ربيعة.. مدافع الأهلي يطلب الخروج من الملعب

** لعبة ثنائية رائعة بين أفشة وحسين الشحات والأخير يهز الشباك بطريقة رائعة

** ق18 جووووووووووول هدف ثاني لـ الأهلي عن طريق حسين الشحات

** ق17 حارس أطلع برة يحرم محمود متولي من افتتاح سجله التهديفي مع الأهلي

** لعبة رائعة بين أجايي وأحمد فتحي والأخير يُمرر لـ صلاح محسن الذي يهز الشباك

** ق6 جووووووووووول هدف أول لـ الأهلي عن طريق صلاح محسن

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق اللقاء