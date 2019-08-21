حارس ليفربول الجديد: مدافعو ليفربول مثل الحيوانات!

وصف أدريان حارس ليفربول الجديد زملاؤه المدافعين في الريدز بالحيوانات في إشارة إلى قوتهم البدنية وإخلاصهم في الدفاع عن المرمى.

خط دفاع ليفربول كان الأفضل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستقبل هدفين في أول جولتين هذا الموسم.

وقال أدريان في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد بالنسبة لي كحارس مرمى أنهم يتخذون قرارات سهلة".

وأضاف عن زملاؤه في الخط الخلفي للريدز "بصراحة، يدافعون عن كل شيء مثل الحيوانات! إنهم يساعدونني كثيرًا".

وأوضح "من السهل حقًا اللعب وهم أمامك لأنهم كانوا أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي في 2018-2019، ولدينا واحد من أفضل المدافعين في العالم"، في إشارة لفيرجيل فان دايك.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتواجد أدريان في عرين الريدز بسبب إصابة أليسون بيكر الحارس الأساسي.

أدريان انضم لليفربول قبل بداية الموسم الجدي بيومين فقط، ووجد نفسه يشارك بشكل أساسي بعد إصابة البرازيلي.