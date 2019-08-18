محدّث انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين أمام منتخب ألمانيا، في نهائي كأس العالم للناشئين.

لمشاهدة المباراة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

كرة يد - ماذا قدم منتخب ألمانيا منافس مصر في نهائي مونديال الناشئين كرة يد – ألمانيا تضرب موعدا مع المنتخب المصري في نهائي مونديال الناشئين يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال انتهت كأس العالم للناشئين - يد مصر (41) يد البرتغال (36) الفراعنة إلى النهاااائي

نهاية اللقاء.. مصر أبطال العالم لكرة اليد للناشئين.

32-28

وقت مستقطع

31-27 لصالح مصر

27-22 لصالح مصر و10 دقائق متبقية

مصر تسجل أخيرا بعد مرور 7 دقائق... 20-16 لصالح مصر

19-15 لصالح مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

19-13 لصالح مصر

وقت مستقطع لمصر

15/12 لصالح مصر

ق.23 - 14-9 لصالح مصر

10-6 لمصر

8-5 لمصر

2-2

1-0 لألمانيا.

بداية المباراة

رياضات أخرى كرة يد منتخب مصر ألمانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج ساعة | منتخب مصر
الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه 2 ساعة | مصر
خبر في الجول - مندوب إداري من سموحة في الأهلي من أجل ناصر ماهر 2 ساعة | أوروبا
محمد صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة المقبل 2 ساعة | المحترفون
شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال 2 ساعة | مصر
صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك