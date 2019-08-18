محدّث انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم
الأحد، 18 أغسطس 2019 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين أمام منتخب ألمانيا، في نهائي كأس العالم للناشئين.
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نهاية اللقاء.. مصر أبطال العالم لكرة اليد للناشئين.
32-28
وقت مستقطع
31-27 لصالح مصر
27-22 لصالح مصر و10 دقائق متبقية
مصر تسجل أخيرا بعد مرور 7 دقائق... 20-16 لصالح مصر
19-15 لصالح مصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
19-13 لصالح مصر
وقت مستقطع لمصر
15/12 لصالح مصر
ق.23 - 14-9 لصالح مصر
10-6 لمصر
8-5 لمصر
2-2
1-0 لألمانيا.
بداية المباراة