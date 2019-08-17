محدّث انتهت كأس العالم للناشئين - يد مصر (41) يد البرتغال (36) الفراعنة إلى النهاااائي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر للشباب - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لناشئي اليد أمام البرتغال في نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما.

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41-36 الفراعنة إلى نهائي كأس العالم

30-23

26/21 لمصر

23-19 والفراعنة يوسعون الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

20-19 لمصر مع نهاية الشوط

د. 28 19-19

13-13

ق. 15 التعااادل الأول في اللقاء 10-10

7-5 للبرتغال

7-4 لصالح البرتغال

نهاية الوقت المستقتع.

ق. 9 البرتغال ترفع الفارق إلى 7/3 ووقت مستقتع لمصر.

ق. 4 3/2 للبرتغال واكتمال صفوف منتخب مصر.

بداية المباراة

رياضات أخرى منتخب مصر البرتغال

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