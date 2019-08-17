محدّث انتهت كأس العالم للناشئين - يد مصر (41) يد البرتغال (36) الفراعنة إلى النهاااائي
السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لناشئي اليد أمام البرتغال في نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما.
لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _ _ _
41-36 الفراعنة إلى نهائي كأس العالم
30-23
26/21 لمصر
23-19 والفراعنة يوسعون الفارق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
20-19 لمصر مع نهاية الشوط
د. 28 19-19
13-13
ق. 15 التعااادل الأول في اللقاء 10-10
7-5 للبرتغال
7-4 لصالح البرتغال
نهاية الوقت المستقتع.
ق. 9 البرتغال ترفع الفارق إلى 7/3 ووقت مستقتع لمصر.
ق. 4 3/2 للبرتغال واكتمال صفوف منتخب مصر.
بداية المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي مارزيو: سانشيز أتم اتفاقه مع إنتر ميلان 33 دقيقة | أوروبا