محدّث انتهت – ساوثامبتون 1 ليفربول 2.. الفوز الثاني تواليا

السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

ماني - محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساوثامبتون أمام ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح يشارك أساسيا.

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نهاية المباراة

ق83: إنجز يسجل الهدف الأول لساوثامبتون

ق71: روبرتو فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول

بداية المباراة

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