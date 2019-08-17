محدّث انتهت – ساوثامبتون 1 ليفربول 2.. الفوز الثاني تواليا
السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساوثامبتون أمام ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
محترفنا المصري محمد صلاح يشارك أساسيا.
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نهاية المباراة
ق83: إنجز يسجل الهدف الأول لساوثامبتون
ق71: روبرتو فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+1: ساديو ماني يسجل الهدف الأول لليفربول
بداية المباراة