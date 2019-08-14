يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي على ملعب "فودافون بارك" في تركيا.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _

ليفربول بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه.

-أبراهااام يهدر الخامسة والسوبر لليفربول.

-صلاااح يسجل الخامسة لليفربول.

-إيمرسون يسجل الرابعة لتشيلسي.

-أرنولد يسجل الرابعة لليفربول.

-ميسون مونت يسجل الثالثة للزرق

-أوريجي يسجل الثالثة للحمر.

-روس باركلي يسجل الثانية لتشيلسي

-فابينيو يسجل الثانية لليفربول.

-جورجينيو يسجل الأولى لتشيلسي.

-فيرمينو يسجل الأولى لليفربول.

الاحتكام لركلات الترجيح

ق. 112 تصويبة رائعة من ماونت وتصد رااائع من أدريان.

بداية الوقت الإضافي الثاني

ق. 102 تبديل رابع من ليفربول بدخول ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني

ق. 101 تبديل ثالث لتشيلسي بدخول باركلي بدلا من كوفاسيتش.

ق. 100 جوووووووووول التعااادل لتشيلسي من ركلة جزاء ينفذها جورجينيو ببراعة.

ق. 98 أوووه ركلة جزااااء لتشيلسي بعد عرقلة من أدريان على أبراهام.

ق. 97 أدرياااان يتألق. انفراد لأبراهام ويسدد لكن أدريان يتألق ويتصدى لها بقدمه.

ق. 94 جوووووول ثاااني. عرضية رائعة من فيرمينو وتصويبة من ماني في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 92 تصويبة قوية من جوميز وكيبا يتألق في التصدي لها.

تبديل لليفربول بدخول أرنولد بدلا من روبيرتسون مع بداية الوقت الإضافي الأول.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي والاحتكام للوقت الإضافي

ق. 74 تصد راااائع من كيبا. ركنية تمهد لصلاح ويسدد لكن كيبا يتألق وتصل إلى فان دايك الذي يسدد لكن كيبا يتصدى لها بمساعدة العارضة.

ق. 73 تبديلان لتشيلسي بدخول أبراهام ونيسون مونت بدلا من أوليفيه جيرو وبوليسيتش.

ق. 64 تبديل ثان لليفربول بدخول فينالدوم بدلا من جيمس ميلنر.

ق. 51 تمريرة رائعة من فيرمينو إلى ماني الذي يرسل عرضية أرضية يقابلها هندرسون بتصويبة تغير اتجاهها لكن يمسكها كيبا.

ق. 49 تصويبة قوووية من فابينيو بجانب القائم.

ق. 47 التعاااادل مبكرا لليفربول. بينية تصل إلى فيرمينو الذي يسدد ويتصدى لها كيبا ليتابعها ماني في المرمى مسجلا التعادل.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول فيرمينو بدلا من تشامبيرلين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 هدف ثااااان لا. التسلل يلغي الثاني لتشيلسي.

ق. 34 جوووول أول لتشيلسي. بينية من بوليسيتش إلى جيرو الذي سدد بيسراه في مرمى أدريان.

ق. 32 أدريان يتألق. بينية من بيدرو إلى كوفاسيتش لكن أدريان يخرج من مرماه وينقذها قبل الكرواتي.

ق. 30 ركنية لليفربول يقابلها ساديو ماني برأسية يمسكها كيبا بسهولة.

ق. 21 تصويبة صاروخية من بيدرو في العارضة العلوية.

ق. 16 الكرة ترتد بانفراد إلى جيرو الذي سدد بعيدة عن المرمى.

ق. 15 أوووه صلاح يهدر أسهل فرصة لتقدم ليفربول. تمريرة رائعة من هندرسون إلى صلاح الذي ينفرد بالمرمى ويسدد بوجه قدمه الخارجي، لكن كيبا يتألق.

ق. 9 تسديدة أولى من بيدرو تمر بجانب القائم بقليل.

ق. 5 مطالبة بركلة جزاء مبكرة لليفربول.

بداية المباراة