مران الأهلي – التدرب على التسديد.. وتأهيل لمحمد محمود وسعد سمير

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 21:18

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي

واصل الأهلي تدريبات اليومية استعدادا لملاقاة بيراميدز يوم السبت المقبل في دور الـ16 من كأس مصر.

وشهد المران إقامة مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق فقرة للتدرب على التسديد للاعبين الذين غابوا عن لقاء اطلع برة السابق.

أما من شارك بشكل أساسي في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي برباعية دون رد فاكتفوا بأداء تدريبات استشفائية.

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وأدى كل من محمد محمود وسعد سمير تدريبات تأهيلية للعلاج من الإصابات التي يعانيان منها.

لكن تأهيل سعد سمير اشتمل على تدرب خاص بالكرة في ظل اقترابه من العودة للمران الجماعي.

واكتفى وليد سليمان بأداء تدريبات تأهيلية قبل أن يخضع لتدريبات في الجيمانزيوم.

وركض رامي ربيعة حول الملعب لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

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