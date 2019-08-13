مدافع الإسماعيلي الجديد: انضمامي للدراويش خطوة كبيرة ومهمة في مسيرتي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 13:51

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم أبو اليزيد (يسار) - مدافع الإسماعيلي الجديد

قال إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية إنه لم يتردد في الموافقة على الانضمام للنادي الإسماعيلي مشيرا إلى أن تلك تعد خطوة كبيرة ومهمة في حياته الكروية. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح أبو اليزيد قائلا: "لم أتردد في الموافقة على الانتقال لصفوف الإسماعيلي".

وواصل "المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا، شرف لأي لاعب ارتداء قميص الدراويش الذي يعد من أكبر الأندية لأنه مثلث الكرة المصرية مع الأهلي والزمالك".

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واستطرد "هذه الخطوة كبيرة ومهمة في حياتي الكروية، وسأسعى لأكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير الدراويش".

وأكمل "هدفي الحالي بذل مجهود في التدريبات الجماعية لنيل ثقة الجهاز الفني وحجز مكانا في التشكيل الأساسي، خاصة وأنني أعلم أن النجاح في تحقيق هذا الهدف ليس سهلا في فريق كبير مثل الإسماعيلي".

وتابع "أتمنى المساهمة مع زملائي في عودة الإسماعيلي إلى سابق عهده ومنافسته على مختلف البطولات".

وأتم "أوجه الشكر لنادي الداخلية على الفترة التي قضيتها ضمن صفوفه".

صاحب الـ23 عاما يعد الصفقة التاسعة للإسماعيلي هذا الصيف، بعد ضم محمود دونجا وأحمد مدبولي وباكيتي سيلفا وخليل حجي ومحمد حمدي زكي وتفعيل بند شراء بينسون شيلونجو، والعراقي همام طارق وحمد الزوي ظهير دمنهور.

وشارك أبو اليزيد خلال الموسم الماضي في 31 مباراة بكل المسابقات بقميص الداخلية سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

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