سكاي: نابولي سيضم يورنتي

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 12:12

كتب : FilGoal

فيرناندو يورنتي

يسعى نادي نابولي لضم فيرناندو يورنتي مهاجم توتنام السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

فيرناندو يورينتي

النادي : توتنام هوتسبر

نابولي

وقال التقرير إن فشل نادي نابولي في ضم أهدافه الرئيسية خلال السوق الصيفية الجارية مثل جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد وماورو إيكاردي مهاجم إنتر، دفع النادي للتحرك من أجل صاحب الـ34 عاما.

وحاول نابولي خلال السوق الصيفية الجارية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل في باقي دول العالم عكس إنجلترا التي انتهت فيها السوق يوم الخميس الماضي قبل انطلاقة الدوري، ضم جيمس أو إيكاردي لكنه لم ينجح في التوصل لأي اتفاق.

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وكان عقد يورنتي قد انتهى مع توتنام بنهاية الموسم الماضي، وحاليا لا يلعب لأي فريق وسينضم مجانا إلى نابولي.

وانضم يورنتي إلى توتنام قادما من سوانزي في صيف 2017 بمبلغ 15.1 مليون يورو.

ولعب بطل كأس العالم مع منتخب إسبانيا بقميص توتنام في 66 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

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