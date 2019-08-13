وفاة "تاتا" أحد أبطال نهائي مونديال 86 بعد صراع مع ألزهايمر

توفى نجم الأرجنتين السابق خوسيه لويس براون أو "تاتا" يوم الاثنين في مدينة لابلاتا عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراعه الطويل مع مرض ألزهايمر أو "النسيان".

وكشفت عائلة مدافع التانجو في كأس العالم 1986 تأثر حالته الصحية بألزهايمر قبل وفاته.

وتاتا كان أحد نجوم الأرجنتين في مونديال المكسيك الذي توج بلقبه، وسجل الهدف الأول في المباراة النهائية التي فاز فيها رفاق دييجو مارادونا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.

ورغم إصابة تاتا بخلع في الكتف رفض مغادرة الملعب ليكمل المباراة التاريخية في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي.

وقضى تاتا أطول فترة في مسيرته الكروية لاعبا في نادي إستوديانتس بمدينة لابلاتا، شارك فيما يقرب من 300 مباراة قبل أن ينتقل إلى أتليتكو ناسيونال الكولومبي والذي مهد له الطريق للانضمام إلى منتخب الأرجنتين.

ولعب تاتا لبوكا جونيورز وديبورتيفو إسبانيول قبل مونديال 1986 الذي شهد مفاجأة بانضمامه إلى قائمة الأرجنتين التي اختارها المدرب كارلوس بيلاردو.

وانضم تاتا إلى القائمة ليعوض المصاب دانيل باساريللا قبل أن يصبح لاعبا أساسيا خلال البطولة.

ومثل تاتا الأرجنتين في 36 مباراة وشارك في كوبا أمريكا 1983 و1987 و1989 واعتزل كرة القدم في 1989.

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