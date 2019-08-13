تقرير: ريال مدريد سيتوقف عن ملاحقة بوجبا إذا انتدب نيمار

إذا تمكن ريال مدريد من هزيمة غريمه التقليدي برشلونة في السباق نحو نيمار، فسيكون صعبا عليه إبرام صفقة كبيرة أخرى بانتداب بول بوجبا، وفقا لما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية.

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وتقول الأخيرة إن ريال مدريد سيصرف النظر عن بوجبا الفرنسي لاعب مانشستر يونايتد إذا استطاع الظفر بنيمار نجم باريس سان جيرمان.

لا يزال الفريق الإسباني يحاول إقناع بطل فرنسا بقبول عرضه ليتخلى الأخير عن نيمار (27 عاما)، ويجد منافسة قوية من برشلونة الراغب في استعادة لاعبه السابق.

وكتبت صن أن الحصول على نيمار قد يتكلف 100 مليون جنيه إسترليني، وأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عرض على باريس في خضم الصفقة الحصول على مارسيلو ورافاييل فاران وإيسكو.

ويحاول ريال مدريد منذ بداية سوق الانتقالات الحالية الحصول على بوجبا لكن تمسك مانشستر يونايتد بلاعبه حال دون انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

وبعد انتداب ريال مدريد لايدين هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، يسعى للتعاقد مع لاعب كبير آخر ليعزز قائمته استعدادا لموسم جديد يأمل ألا يكون مثل سابقه الذي خسر فيه الفريق الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويجد ريال مدريد صراعا قويا مع برشلونة من أجل التعاقد مع نيمار الذي يبدو في طريقه لمغادرة عاصمة فرنسا بعد قبول باريس سان جيرمان للتفاوض بشأن الاستغناء عن لاعبه.

وتعرض نيمار لهجوم شديد من جمهور باريس خلال مباراة الفريق يوم الأحد التي فاز فيها على ضيفه نيم بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى من الدوري.

ويسعى باريس إلى أعلى مكسب من بيع نيمار مستغلا صراع كبيري إسبانيا على اللاعب.

وحصل باريس على نيمار في 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وحتى الآن النجم الأسبق لسانتوس هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

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