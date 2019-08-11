بالفيديو - يونايتد يصفع تشيلسي بهدفين في دقيقتين

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 19:04

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - تشيلسي

صدم مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي، وهز شباكه مرتين في ظرف دقيقتين، ليقتل المباراة القائمة على ملعب اولد ترافورد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

يونايتد كان متقدما منذ الشوط الأول بهدف ماركوس راشفورد، قبل أن يشن الشياطين هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 65، بدأها هاري ماجواير بافتكاك، قبل أن ينطلق راشفورد ويتعاون مع لينجارد وبيريرا الذي أرسل عرضية تابعها مارسيال مباشرة في شباك تشيلسي.

أخبار متعلقة

بالفيديو - تشيلسي يحطم عارضة يونايتد ويفشل في الرد على راشفورد لاعب برشلونة: سنتألم لو انتقل نيمار إلى ريال مدريد.. أتمنى أن يعود إلينا بالفيديو - باتو يُوقف سلسلة انتصارات خورخي سامباولي في الدوري البرازيلي رسميا - ألكسندر ياكوبسن إلى كالمار السويدي

وقبل أن تنهي جماهير يونايتد احتفالها، سجل فريقها هدفا ثالثا بواسطة راشفورد هذه المرة الذي تلقى كرة طولية رائعة من بوجبا في ظهر دفاع تشيلسي، وأنهاها بشكل رائع.

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مبابي: باريس لن يكون نفس الفريق دون نيمار 6 ثاتيه | أوروبا
توخيل: لن أنام لو رحل نيمار.. لكن علينا أن نكون واقعيين 6 دقيقة | أوروبا
زيدان: رودريجيز لاعب مقيد في ريال مدريد.. ومستعد للموت مع لاعبي فريقي 21 دقيقة | أوروبا
بول بوجبا عن مستقبله: هناك سؤال كبير 29 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية مثالية لـ الموسم.. كوكا يُسجل ويقود براجا للانتصار على موريرينسي 29 دقيقة | المحترفون
الأوضاع اشتعلت.. شقيقة نيمار تنهال بالسباب على جماهير باريس سان جيرمان 36 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك