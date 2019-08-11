بالفيديو - يونايتد يصفع تشيلسي بهدفين في دقيقتين

صدم مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي، وهز شباكه مرتين في ظرف دقيقتين، ليقتل المباراة القائمة على ملعب اولد ترافورد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

يونايتد كان متقدما منذ الشوط الأول بهدف ماركوس راشفورد، قبل أن يشن الشياطين هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 65، بدأها هاري ماجواير بافتكاك، قبل أن ينطلق راشفورد ويتعاون مع لينجارد وبيريرا الذي أرسل عرضية تابعها مارسيال مباشرة في شباك تشيلسي.

وقبل أن تنهي جماهير يونايتد احتفالها، سجل فريقها هدفا ثالثا بواسطة راشفورد هذه المرة الذي تلقى كرة طولية رائعة من بوجبا في ظهر دفاع تشيلسي، وأنهاها بشكل رائع.