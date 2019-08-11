انتهت في إنجلترا - أرسنال يفوز خارج الديار وولفرهامبتون يعود بنقطة من ليستر

يقدم FilGoal.com متابعة حية لثالث أيام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والذي يبدأ بمباراتي نيوكاسل ضد أرسنال، وليستر سيتي ضد وولفرهامبتون.

طالع تشكيل مباراة نيوكاسل وأرسنال وتابع لحظة بلحظة من هنا..

طالع تشكيل مباراة ليستر ووولفز وتابع لحظة بلحظة من هنا..

نيوكاسل (0) - (1) أرسنال

نهاية المباراة

ق84: مارتينيللي يشارك بدلا من مخيتاريان

ق70: نيكولاس بيبي يحل بديلا لرايس نيلسون

ق63: داني سيبايوس يدخل بدلا من جو ويلوك

ق58: جوووووووول أوباميانج يضرب بالهدف الأول.. ميتلاند نيلز يضع الجابوني أمام المرمى وهداف الدوري الموسم الماضي لا يخطئ!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: لينو يتصدى أمام ألميرون

ق23: مونريال يمرر إلى مخيتاريان لكنه سدد فوق المرمى بكثير

ق20: شيلفي يسدد لكن القائم يحمي أرسنال!

ق17: إنذار على ميجيل ألميرون لمحاولة خداع الحكم للحصول على ركلة جزاء.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ليستر (0) - (0) وولفز

نهاية المباراة

ق53: إلغاء الهدف عن طريق الـVAR بسبب لمس الكرة باليد قبل الهدف.

ق52: الهدف الأول لوولفز عن طريق ليونارد ديندوكر الذي استغل ارتباك دفاعي أمام مرمى ليستر، لكن الحكم يعود للـVAR.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل