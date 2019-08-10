محدّث انتهت – توتنام (3) - (1) أستون فيلا.. كين ينفجر

السبت، 10 أغسطس 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة توتنام أمام أستون فيلا في ختام مباريات السبت الكروي في الدوري الإنجليزي.

توتنام يواجه أستون فيلا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في لقاء يشهد مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" منذ البداية، إلى جانب أحمد المحمدي.

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** انتهت

** ق90 جووووووووووووووووول هاري كين ينهيها ويؤمن انتصار توتنام بهدف ثالث

** ق86 جووووووووووووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام بعد خطأ دفاعي كبير

** ق73 جووووووووووووووووول ندومبيلي والتعاااادل لـ توتنام من تسديدة صاروخية

** ق58 خروج تريزيجيه ومشاركة جوتا

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق31 تريزيجيه يسدد ولكن لوريس يتصدى لها

** ق20 تريزيجيه كاد أن يسجل بعد اختراقه منطقة جزاء أستون فيلا ولكن تسديدته أبعدها ألديرفيريلد

** تمريرة ولا أروع لـ جون الذي أنطلق ومر بمهارة من داني روز وسدد أرضية في شباك السبيرز

** ق8 جووووووووووووووووول هدف أول لـ أستون فيلا عن طريق جون ماكجين يهز شباك توتنام

** توتنام (0) - (0) أستون فيلا

** انطلاق المباراة

في إنجلترا توتنام أستون فيلا

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