انتهت في إنجلترا - ليفربول (4) نورويتش (1).. الريدز يستهلون الدوري بانتصار عريض

ليفربول يخوض أولى مباريات الموسم الجديد ويستقبل نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومحمد صلاح سيكون حاضرا بشكل أساسي لينافس على لقب الهداف الذي حصده الموسمين الماضيين.

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نهاية المباراة

ق64: جوووول بوكي يسجل هدف تقليص الفارق لنورويتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق42: جوووول الرابع سجله أوريجي.

ق28: جوووول ثالث من رأسية لفان دايك من صناعة صلاح.

ق19: جوووول ثاني محمد صلاااح يفعلها ويسجل الهدف الثاني للريدز

ق8: جوووول أول لليفربول بعد خطأ من جرانت هانلي في تشتيت الكرة إثر عرضية من أوريجي.

انطلاق اللقاء