رسميا - سيتي يعلن إصابة ساني بالرباط الصليبي

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن صفوف الفريق لعدة أشهر.

ليروي ساني النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال السماوي عبر موقعه الرسمي إن ساني أصيب في ركبته اليمنى وسيخضع لعملية جراحية خلال الأسابيع المقبلة.

إصابة ساني قللت فرص انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ الألماني الذي سعى لضمه مقابل ما يزيد عن 100 مليون يورو حسب بعض التقارير.

ولم يؤكد تقرير لصحيفة بيلد الألماني إذا كان النادي البافاري سيسحب عرضه أم يضم الألماني إلى صفوفه رغم إصابته.

ساني خاض فقط 12 دقيقة في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول بعدما سقط في منتصف الملعب يعاني من ألم في الركبة.

وأشارت الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب البالغ 23 عاما إصابته والتي ستجعله يغيب عن الملاعب ما لا يقل عن 6 أشهر.

وشارك ساني في 47 مباراة بالموسم الماضي مع سيتي وسجل 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ورغم أنه أحد العناصر الأساسية لسيتي إلا أن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب جوسيب جوارديولا تبقي ساني في أوقات كثيرة على دكة البدلاء.

وساهم ساني في تتويج سيتي بكأس الدرع الخيرية يوم الأحد بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح وشارك لمدة 13 دقيقة في المباراة.