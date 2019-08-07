رسميا - إيفرتون يضم مدافع موناكو

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

دجبريل سيديبي - إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع دجيبريل سيديبي مدافع موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

وكشف التوفيز عبر موقعهم الرسمي التوقيع مع اللاعب لمدة موسم وحيد، مع خيار شراء الظهير الأيمن الفرنسي.

وأصبح سيديبي سادس صفقات فريق مقاطعة ميرسيسايد الأزرق بعد أندريه جوميش وفابيان ديلف ومويس كين وجون فيليب جبامين.

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وقال اللاعب: "كنت سعيدا بتفكير فريق تاريخي مثل إيفرتون في ضمي. الأمر كان سهلا بالنسبة لي، لم أحتج للكثير من الوقت للتفكير في قراري".

وأضاف "إيفرتون يسعى للمنافسة على الألقاب، ومتحفز بنسبة 100% لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

دجيبريل كان أحد العناصر الأساسية في تتويج موناكو بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016/17.

صاحب الـ27 عاما ساهم في 27 هدفا لفريق الإمارة الفرنسية -صنع6- خلال 114 مباراة في جميع المسابقات.

إيفرتون

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