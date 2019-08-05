من أجل منح أبطال الشوارع أملا في التنفس من خلال كرة القدم.. كلير تواصل دعم Nafas

لمدة وصلت 4 أعوام الآن، دعمت "كلير" مؤسسة Nafas في ظل سعيها الدائم للتأكيد على روح البطولة والرحلة التي نخوضها وصولا للإنجازات، ما يجعل كريستيانو رونالدو سفير كلير رقم 1 كذلك في العالم ما يعبر بالضرورة عن الهدف الأسمى لها.

وكجزء من تعاون "كلير" مع Nafas في العام الرابع الآن، مدفوعا بإيمانها بأهداف المؤسسة وكيف تلمس أرواح أبطال الشوارع في مصر وتقويتهم من خلال الرياضة.

بجانب المساهمة بشكل فعال مع أبطال الشوارع، تحاول "كلير" أن تنشر الوعي حيال الهدف الرئيسي لدعمهم وقامت بذلك من خلال دعايتها في كأس العالم 2018 بروسيا.

والأمر الذي كررته "كلير" لأبطال الشوارع مع كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتشارك مصر برعاية كلير بفريق Nafas في كأس العالم لأبطال الشوارع هذا العام، وهي بطولة سنوية تقام منذ عام 2003 وتقام خلال العام الحالي في ويلز.

وتتواجد أكثر من 71 دولة شريكة في كأس العالم لأبطال الشوارع وكذلك عدد من المؤسسات من ضمنها NAFAS.

وتقوم NAFAS بالتواصل والعمل مع الأطفال في دوري كرة الشارع، إذ يشارك الأطفال من جميع أنحاء القاهرة بشكل أسبوعي في مباريات.

ويتم اختيار أفضل اللاعبين الفائزين في هذا الدوري للسفر والمشاركة في دورات دولية مثل كأس العالم لأبطال الشوارع.

منتخب مصر تواجد ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم 2019 في ويلز وخاض 4 مباريات ضد البوسنة وكوستاريكا والهند والتشيك وفاز بها جميعا.

فاز المنتخب المصري بنتيجة 5-2 ضد كوستاريكا ثم 9-3 ضد البوسنة والهرسك ثم 6-5 ضد الهند و10-2 ضد التشيك.

في المرحلة الثانية من كأس العالم تواجدت مصر ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات البرتغال وبولندا وويلز وزيمبابوي وإندونيسيا، وخاض الكتيبة المصرية مباراتين فازت بهما، الأولى ضد إندونيسيا وفازت بنتيجة 8-2 ثم 8-3 ضد زيمبابوي.

مؤسسة NAFAS اشتقت اسمها من "التنفس" واستخدمت هذا الاسم خصيصا من أجل منح أبطال الشوارع أملا في التنفس والحياة من خلال كرة القدم.

NAFAS تسعى لدعم فكرة أن تكون للرياضة دورا في تغيير حياة البعض، والهدف هو إظهار أن لكل شيء جوانب إيجابية وسلبية.

المجموعة اتخذت من كرة القدم وسيلة لإعادة تأهيل أبطال الشوارع والشباب الصغير وقامت بتدريب مجموعة من الصغار لتمثيل مصر في كأس العالم لأبطال الشوارع خلال نسخة ريو دي جانيرو.

واستعانت NAFAS بـ٣ مدربين لتدريب اللاعبين ومساعدتهم مع وجود ٦ مساعدين آخرين.

وكان منتخب مصر لأبطال الشوارع قد شارك في نسخة ٢٠١٦ التي أقيمت في جلاسجو باسكتلندا، وشهدت منافسة قوية للغاية إذ سجل منتخب أيرلندا خلالها ١٠١ هدفا، ووصلت للنهائي ضد الفراعنة الذين كانوا يشاركون في البطولة للمرة الأولى.

مصر قدمت أداء متميزا خلال نسخة ٢٠١٦ وقدم واحدا من أفضل المباريات في البطولة حسب وصف الموقع الرسمي لها، وانتهت المباراة بركلات الترجيح بعدما انتهت بالتعادل بنتيجة ٤-٤، لتفوز أيرلندا وتحتل مصر الوصافة.