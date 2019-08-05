"يؤدي إلى رد فعل عنيف".. جماهير زينيت تعترض على صفقة مالكوم

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 12:21

كتب : إسلام أحمد

مالكوم بقميص زينيت سان بطرسبرج

تعرض البرازيلي مالكوم إلى هجوم عنصري من جماهير نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي أثناء ظهوره الأول بقميص الفريق عقب انتقاله من برشلونة الإسباني.

البرازيلي البالغ 22 عاما انضم لصفوف بطل الدوري الروسي مقابل 40 مليون يورو ليشارك في اليوم التالي لأول مرة بقميص ناديه الجديد أمام كراسنودار كبديل.

جماهير النادي الروسي رفعت لافتة أثناء المباراة "شكرا لكم على الإدارة والولاء من أجل التقاليد".

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وقام أولتراس النادي الروسي بإصدار بيان تصر فيه أنها ليست عنصرية لكن فرض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء سوف يؤدي لرد فعل عنيف حسب ما جاء في بيانهم الآتي.

"نحن لسنا عنصريين، وبالنسبة لنا غياب اللاعبين أصحاب البشرة السمراء هو تقليد مهم، يعبر عن هوية النادي وليس أكثر من شيء".

"نحن كأندية الشمال لكبرى المدن الأوروبية، لم نتواصل مع إفريقيا أو حتى أمريكا الجنوبية وإستراليا أو أوقيانوسيا".

"ليس لدينا أي شيء تجاه تلك القارات، لكن في الوقت ذاته نريد لاعبين أقرب لروح زينيت".

"الآن يتم إجبار أصحاب البشرة السمراء بالقوة، وهذا سيؤدي إلى رد فعل عنيف، دعونا نكون ما نحن عليه".

البرازيلي مالكوم انضم لصفوف بوردو في 2016 ومن ثم انتقل لبرشلونة الصيف الماضي.

ليرحل صوب بطل روسيا مقابل 40 مليون يورو ليصبح ضمن أغلى صفقات النادي في تاريخه.

زينيت يضم في صفوفه أيضا الكولومبي ويلمار باريوس والبرازيلي دوجلاس سانتوس.

مالكوم زينيت سان بطرسبرج برشلونة

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