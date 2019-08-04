ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب ويمبلي يوم الأحد.

ويلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد سيتي في الرابعة مساء.

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ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي.

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د.93 خطيييييييرة للغاية، انفراد تام لصلاح يهدرها ثم يسدد في المرمى الخالي بعدما عادت إليه الكرة وسددها في المرمى الخالي لكن واكر ينقذ المرمى بطريقة رائعة للغاية.

د.87 خطيييرة، خطأ دفاعي من سيتي لتصل الكرة إلى صلاح الذي انفرد بالمرمى لكنه سددها في جسد برافو الذي خرج لينقذ مرماه.

د.77 جوووووول التعااااااادل فان دايك يصنع وماتيب يسجل برأسية من داخل منطقة الست ياردة

د.61 خطيييييييرة للغاية، تمريرة بينية رائعة من كايل ووكر ثم انفراد تام لرحيم سترلينج يتصدى له أليسون ويهدرها الإنجليزي بغرابة

د.58 محمد صلاح يمر ويسدد لكنها تصطدم في القائم

د.57 خطيييرة الكرة على خط المرمى ولم تسكن شباك مانشستر سيتي من تسديدة فان دايك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.17 خطيييرة من رحيم سترلينج وأليسون يتصدى

د.15 صلاح يضرب العارضة في فرصة خطيرة لليفربول

د.13 مشاركة جابرييل خيسيوس بدلا من ليروي ساني للإصابة

د.12 جوووووول الهدف الأول تمريرة من سيلفا وهدف لرحيم سترلينج مع خطأ من أليسون في التعامل مع الكرة

د. 8 خطيييرة فرصة لليفربول لمحمد صلاح لكن يسددها بعيدا عن المرمى

د.4 فرصة خطيرة، رحيم سترلينج يخطف الكرة من جو جوميز وساني يحاول أن يسجل بعدما تقدم منفردا نحو المرمى جهة اليسار لكنها مرت بسلام على مرمى ليفربول.

بداية المباراة

يوم الأحد سيكون صلاح على موعد لأول مرة مع مباراة كأس الدرع الخيرية، التي كاد يشارك فيها حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي من قبل لولا استبعاده من قبل جوزيه مورينيو.

المباراة تنطلق في الرابعة مساء.