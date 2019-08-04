يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ألا يظهر فريقه ومانشستر سيتي بمستوى جيد في لقاء الدرع الخيرية يوم الأحد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أستمتع بالتحدي باللعب ضد المنافسين لكن أولاً وقبل كل شيء، أستمتع بفريقي الذي يلعب كرة قدم جيدة".

وأضاف "أود أن أقول إننا جميعًا سنصل لقمة مستوانا في سبتمبر، أكتوبر، أتمنى أن يكون الجميع لائقًا ولديهم بضعة اللياقة الكافية، ليس كثيرًا ولكن كافٍ وبعد ذلك مع أرتفاع المستوى، تستمتع بهذه المباريات كثيرًا لأن هذا ما تدور حوله كرة القدم".

وواصل "ستكون مباراة كبيرة بالطبع، ولكن إذا منحتني أسبوعًا آخر للإعداد للقاء لن يكون الأمر سيئًا. لأن خمسة لاعبين عادوا للفريق يوم الاثنين فقط".

وأردف "لكننا لا نشكوا من شيء، لقد عرفنا منذ فترة طويلة من الوقت أننا سوف نخوض هذا اللقاء والآن نحن هنا للإعداد لذلك وهذا ما فعلناه".

وتنطلق المباراة في الرابعة بتوقيت القاهرة.