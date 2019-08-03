صلاح والدرع الخيرية.. بين استبعاد سابق والبحث عن تكرار إنجاز صديقه

يوم الأحد سيكون محمد صلاح نجم مصر على موعد لأول مرة مع مباراة كأس الدرع الخيرية، التي كاد يشارك فيها من قبل لولا استبعاده من قبل جوزيه مورينيو.

صلاح سيقود ليفربول أمام مانشستر سيتي في افتتاح الموسم الكروي الإنجليزي 2019-2020 على ملعب ويمبلي، بحسب ما ألمح إليه يورجن كلوب المدير الفني للحُمر.

ليفربول الذي يلعب البطولة بصفته وصيفا للدوري الإنجليزي ضد سيتي بطل المسابقة وكذلك بطل كأس الاتحاد، منح صلاح فرصة المشاركة في الدرع الخيرية لأول مرة بعدما فوتها عليه جوزيه مورينيو حين كان صلاح لاعبا في تشيلسي.

في عام 2015 وبصفته بطلا للدوري الإنجليزي لعب تشيلسي مواجهة الدرع الخيرية ضد أرسنال بطل كأس الاتحاد في مواجهة غاب عنها صلاح.

كان صلاح عائدا للتو من فيورنتينا بعد انتهاء مدة إعارته للأخير الذي سجل معه 9 أهداف خلال 26 مباراة. فضل مورينيو استبعاده من المباراة التي لُعبت في 2 أغسطس 2015.

خسر تشيلسي اللقاء بهدف دون رد ليفوز أرسنال على المدرب البرتغالي لأول مرة.

عقب المباراة بـ 4 أيام رحل صلاح عن تشيلسي معارا إلى روما، قبل أن تتحول الإعارة إلى بيع نهائي في صيف 2016.

بطل مصري سابق

إذا فاز صلاح بالمباراة لن يكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق اللقب، محمد النني صديقه وزميله السابق في المقاولون العرب وبازل سبق حقق الدرع الخيرية مع أرسنال في 2017.

النني شارك أساسيا في فوز أرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.