انتهى السوبر الألماني - بوروسيا دورتموند (2) (0) بايرن ميونيخ.. الأسود أبطال للمرة السادسة

السبت، 03 أغسطس 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

باكو ألكاسير - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ - الصور من صحيفة الرياضية

يصطدم بايرن ميونيخ بغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في كأس السوبر الألماني 2019 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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بايرن ميونيخ فاز باللقب في آخر 3 مواسم، ويسعى لمواصلة هيمنته على المسابقة.

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نهاية المباراة

ق.69 سانشو يسجل الهدف الثاني لـ دورتموند من هجمة مرتدة رائعة

ق.58 فدائية لاعبي دورتموند تُبعد كرة ثلاثية من على خط المرمى، رأسية من كومان تصدى لها هيتس، ومن خلفه مدافعه أكانجي أمام تسديدة مولر، ثم يتدخل هيتس بالقدم ويشتت الكرة

ق.55 هيتس يبعد كرة خطيرة من توماس مولر إلى ركلة ركنية

ق.48 باكو ألكاسير يسجّل الهدف الأول لـ دورتموند بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء بعد اختراق رائع للإنجليزي جادون سانشو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.23 كينجسلي كومان صاحب التهديد الأول لـ بايرن لكن مارفين هيتس حارس مرمى دورتموند يتصدى ببراعة

ق.20 البرتغالي رافييل جيريرو يخترق ويسدد من مسافة قريبة، لكن القائد نوير يتعملق من جديد ويبعد الكرة بالساق

ق.14 خطأ قاتل في الخروج من المرمى من نوير، وتسديدة باكو ألكاسير تمر مباشرة بجوار مرمى بايرن.. دورتموند يفوّت فرصة التقدم

ق.1 بعد أقل من 50 ثانية مانويل نوير يبعد كرة خطيرة للغاية بعد تسديدة خطيرة ماركو رويس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كأس السوبر الألماني بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ

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