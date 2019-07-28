محمد يوسف: أفضل تتويج باللقب يأتي بعد الفوز على المنافس

شدد محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الفريق سيبدأ الاستعداد مباشرة للبطولة الإفريقية بعد الفوز على الزمالك والتتويج بدرع الدوري.

الأهلي فاز على الزمالك في المباراة الأخيرة لموسم 2018-19 بهدف نظيف من توقيع علي معلول.

يوسف تحدث لقناة الأهلي قائلا عقب الفوز: "مباراة مهمة لم نفرح بعد التتويج أمام المقاولون العرب من أجل الاستعداد للزمالك".

وتابع: "ركزنا وهذا السر الذي ظهرنا به في مباراة اليوم، مسؤولية وتركيز عالي جدا من اللاعبين ولاحت أكثر من فرصة لنا أبرزها لصالح جمعة".

وأكمل مدرب الأهلي السابق: "أفضل تتويج باللقب يأتي بعد الفوز على المنافس والعودة من بعيد في جدول الترتيب وتأكيد لشخصية الفريق، أهنئ اللاعبين والإدارة وجمهور النادي الأهلي".

وعن فترة الإعداد واصل: "بدأنا فترة الإعداد بشكل جيد، البعض تحدث عن المباريات الودية لكن التدريبات كانت ثقيلة وقمنا بفترة إعداد مختلفة وهذا ما ساعد من خلال الأحمال المرتفعة من أجل الاستعداد للفترة المتبقية من الموسم".

وأتم "الأيام المقبلة سوف تشهد احتفالات ثم نبدأ التركيز على البطولة الإفريقية الأهم للنادي وجماهيره".

وأشاد برامي ربيعة: "لعب مباراتان بعد غياب عام ويسير بخطوات ثابتة وسيعود لمنتخب مصر من جديد".

ورفع الأهلي بالفوز رصيده إلى 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.