كرة يد - غياب لاعبي مصر عن تشكيل الأفضل في مونديال الشباب

الأحد، 28 يوليه 2019 - 19:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر لشباب كرة اليد (من موقع الاتحاد الدولي)

رغم حصول شباب الفراعنة على برونزية بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما، إلا أن اللاعبين المصريين غابوا عن تشكيل الأفضل.

وحقق منتخب مصر الميدالية البرونزية والمركز الثالث بالفوز على البرتغال بفارق 10 أهداف، بينما حقق منتخب فرنسا اللقب على حساب كرواتيا.

وشهد تشكيل الأفضل وجود 3 لاعبين من فرنسا و2 من البرتغال ولاعب من كل من الدنمارك وكرواتيا.

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بينما حصد إيفان مارتينوفيتش لاعب منتخب كرواتيا على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما ديوجو سيلفا البرتغالي حصد لقب الهداف برصيد 76 هدفا.

وجاء تشكيل الأفضل وفقا للاتحاد الدولي للعبة كالآتي:

حراسة المرمى: فالينتين كيفير (فرنسا)

لاعب دائرة: لويس فرادي (البرتغال)

جناح أيمن: فران ميليتا (كرواتيا)

ظهير أيمن: ديوجو سيلفا (البرتغال)

مدافع: كيليان فيليمينو (فرنسا)

ظهير أيسر: إميل لايركي (الدنمارك)

جناح أيسر: ديلان ناهي (فرنسا)

شباب مصر كرة يد

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