هل إنجازتنا ستقنعك؟ بطل سان مارينو يطلب ضم داني ألفيش

يأمل نادي تري فيوري من سان مارينو الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش بعدما قدم عرضا له.

داني ألفيش النادي :

النادي ضم في يناير الماضي الإيطالي كريستيان زاكاردو لاعب ميلان وبارما السابق والحائز على لقب كأس العالم 2006.

ويسعى الفريق لتدعيم بلاعب صاحب خبرات كبيرة لتدعيم الكتيبة التي لم تتوج بلقب الدوري منذ 2011 وأنهت الموسم الماضي في المركز الثالث.

النادي الحائز على لقب الدوري في سان مارينو 7 مرات بعث برسالة لألفيش عبر إنستجرام من أجل ضمه.

"أهلا داني، لقد رأينا سيرتك الذاتية، نحن تري فيوري، الفريق الأكثر تتويجا في جمهورية سان مارينو، هل تنضم لنا من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب".

"نرحب بك في سان مارينو، كرة قدم جيدة وبيادينا شهية (وجبة في سان مارينو) تنتظرك".

"أنت تبحث عن فريقك وهذا هو عرضنا، ما هو ردك؟ هل إنجازتنا أو بيادينا ستقنعك؟".

View this post on Instagram A post shared by TreFiori F. C. (@trefiori_fc) on Jul 28, 2019 at 1:28am PDT

ويعد ألفيش البالغ 36 عاما والمتوج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا مع الأندية ومنتخب بلاده في العالم برصيد 42 لقبا، في حين حقق تري فيوري 18 لقبا طيلة تاريخه منذ تأسيسه عام 1949.