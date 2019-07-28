هل إنجازتنا ستقنعك؟ بطل سان مارينو يطلب ضم داني ألفيش

الأحد، 28 يوليه 2019 - 19:17

كتب : إسلام أحمد

داني ألفيش

يأمل نادي تري فيوري من سان مارينو الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش بعدما قدم عرضا له.

داني ألفيش

النادي :

النادي ضم في يناير الماضي الإيطالي كريستيان زاكاردو لاعب ميلان وبارما السابق والحائز على لقب كأس العالم 2006.

ويسعى الفريق لتدعيم بلاعب صاحب خبرات كبيرة لتدعيم الكتيبة التي لم تتوج بلقب الدوري منذ 2011 وأنهت الموسم الماضي في المركز الثالث.

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النادي الحائز على لقب الدوري في سان مارينو 7 مرات بعث برسالة لألفيش عبر إنستجرام من أجل ضمه.

"أهلا داني، لقد رأينا سيرتك الذاتية، نحن تري فيوري، الفريق الأكثر تتويجا في جمهورية سان مارينو، هل تنضم لنا من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب".

"نرحب بك في سان مارينو، كرة قدم جيدة وبيادينا شهية (وجبة في سان مارينو) تنتظرك".

"أنت تبحث عن فريقك وهذا هو عرضنا، ما هو ردك؟ هل إنجازتنا أو بيادينا ستقنعك؟".

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ويعد ألفيش البالغ 36 عاما والمتوج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا مع الأندية ومنتخب بلاده في العالم برصيد 42 لقبا، في حين حقق تري فيوري 18 لقبا طيلة تاريخه منذ تأسيسه عام 1949.

داني ألفيش باريس سان جيرمان برشلونة سان مارينو تري فيوري

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