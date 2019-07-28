خسارة مزدوجة.. أرسنال يسقط أمام ليون ولاكازيت يخرج مصابا

خسر أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام ليون في بطولة الإمارات الودية استعدادا للموسم الجديد.

الفريق اللندني تقدم أولا في النتيجة عن طريق بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 35 بعد عرضية من مخيتاريان وتسديدة من الجابوني داخل الشباك.

لكن ليون رفض الخسارة، ليسجل مرتين عن طريق نجمه موسى ديمبيلي في الدقيقة 66 و75.

الأسوأ من الخسارة بالنسبة لجماهير أرسنال هو تعرض ألكسندر لاكازيت لإصابة.

وغادر لاكازيت أرض الملعب بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

بعدها ظهر لاكازيت على دكة أرسنال، وهو يرتدي واقي للقدم.

ومن المنتظر أن يعلن أرسنال تفاصيل إصابة لاكازيت ومدة غيابه في وقت لاحق.

وشهدت المباراة مشاركة داني سيبايوس لأول مرة بقميص أرسنال بعد انضمامه للفريق قادما من ريال مدريد.

ويلعب أرسنال أمام أنجيه الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء ودي جديد، قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة برشلونة في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ويبدأ أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل في الجولة الأولى من المسابقة الإنجليزية.