انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة مصيرية في نصف نهائي بطولة العالم للشباب، أمام فرنسا.

شباب اليد حققوا الفوز في كل مبارياتهم بالبطولة المقامة في إسبانيا، وباتوا على بُعد خطوة واحدة من لعب المباراة النهائية.

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نهاية المباراة بفوز فرنسا 35-33 على مصر

ق.55 إيقاف دقيقتين للاعب مصر

إيقاف دقيقتين لـ دورتي روبين لاعب فرنسا

ق.50 مصر تهدر رمية جزاء

ق.49 مصر 25-30 فرنسا

إيقاف دقيقتين لـ بوس جوليين لاعب فرنسا

إيقاف دقيقتين لـ ناهي ديلان لاعب فرنسا

أكبر فارق في المباراة.. ق.41 مصر 19-25 فرنسا

ق.38 مصر 19-22 فرنسا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مصر 16-19 فرنسا

ق.26 مصر تهدر رمية جزاء

ق.22 فرنسا تتقدم لأول مرة.. مصر 12-13 فرنسا

ق.20 أول تعادل منذ بداية المباراة.. مصر 11-11 فرنسا

ق.15 مصر 8-7 فرنسا

إيقاف دقيقتين لرمضان محمود في منتخب مصر

ق.12 مصر 8-4 فرنسا

إيقاف دقيقتين لرقم 10 في فرنسا

ق.10 مصر 6-3 فرنسا

ق.8 مصر 5-3 فرنسا

ق.5 مصر 4-1 فرنسا

ق.4 مصر 4-0 فرنسا

وقت مستقطع لـ فرنسا

ق.3 مصر 3-0 فرنسا

ق.2 مصر 1-0 فرنسا

*بداية المباراة

انطلاق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.