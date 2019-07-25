كرة يد - انتهت بالفيديو مونديال شباب اليد.. مصر (29) النرويج (27) الفراعنة إلى نصف النهائي

الخميس، 25 يوليه 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر للشباب - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والنرويج في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد.

وسيلاقي الفائز من تلك المباراة المنتصر من مواجهة فرنسا والدنمارك في نصف النهائي.

نهااااية المباراة.. مبورك لمصر الصعود إلى نصف النهائي.

29-27 لمصر وثواني متبقية.

28-25 لمصر ودقيقة متبقية

27-24 لمصر ووقت مستقتع قبل وثلاث دقائق متبقية

ق. 55 التقدم لمصر بفارق هدفين.. 26-24

ق. 53 التقدم الأول لمصر في الشوط الثاني.. 24-23

ق.52 التعادل مجددا 23-23

ق. 51 23-22 للنرويج

ق.51 22-22 التعادل الأول في الشوط الثاني

ق50: تقدم النرويج بنتيجة 22-21.

ق40: تقدم النرويج بنتيجة 19-15.

انطلاق الشوط الثاني.

ق30: تقدم النرويج بنتيجة 14-12 ونهاية الشوط الأول.

ق20: تقدم منتخب النرويج في النتيجة 9-7.

ق10: تقدم منتخب مصر بنتيجة 6-4.

انطلاق المباراة.

كرة يد مصر

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