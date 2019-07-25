بالفيديو - يونايتد يسقط توتنام محققا ثاني فوز له في الكأس الدولية للأبطال

الخميس، 25 يوليه 2019 - 15:42

كتب : FilGoal

يونايتد

تفوق مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواطنه توتنام يوم الخميس في مباراة بالكأس الدولية للأبطال استضافها ملعب هونجكو بشنغهاي الصينية وانتهت بنتيجة 2-1.

وتقدم الفرنسي أنتوني مارسيال لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أخفق في إبعادها باولو جازانيجا حارس سبيرز، وأدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنام في الدقيقة 65 بتسديدة ارتطمت بلاعب قبل أن تغير الكرة اتجاهها وتسكن شباك يونايتد.

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وحسم اليافع أنجيل جوميس المباراة في الدقيقة 80 بعد اختراقه لدفاع توتنام من الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة في المرمى من زاوية صعبة.

وفاز يونايتد بثاني مبارياته في الكأس الدولية للأبطال، البطولة التي تستعد بها أندية أوروبا للموسم الجديد، بعدما تفوق على إنتر ميلان الإيطالي بهدف يوم السبت.

وتتبقى ليونايتد مباراة في البطولة الودية يخوضها أمام ميلان في 3 أغسطس.

ويستعد يونايتد وتوتنام للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري باستضافة تشيلسي في 11 أغسطس بينما يلعب توتنام في ميدانه أمام أستون فيلا في 10 أغسطس.

توتنام مانشستر يونايتد

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