وليد سليمان: هذا الدوري للجمهور

الخميس، 25 يوليه 2019 - 10:09

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - وليد سليمان

أهدى وليد سليمان لاعب الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز إلى جمهور الفريق، وذلك بعد انتصار الأول على المقاولون العرب يوم الأربعاء بنتيجة 3-1 وفوزه باللقب للمرة الرابعة تواليا.

وقال سليمان في تصريحات صحفية:"أهدي اللقب للجمهور الذي ساند الفريق وتحمل صعوبات وضغوط لكن لم يتخل عنا. عشقهم للنادي كان الدافع الرئيسي للاعبين من أجل الفوز بالبطولة. أشكر زملائي والجهاز الفني والإداري".

وأوضح حمدي فتحي الذي توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب الدوري "التتويج له مذاق خاص. الكل سعى إليه وأصر على تحقيقه. هذه مجرد بداية".

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ويرى أيمن أشرف أن الأهلي استحق التتويج باللقب للمرة الـ41 في تاريخه مشيرا "فزنا بجدارة، هذه البطولة تمنحنا دفعة قوية للمنافسة على كل الألقاب".

وأعرب النيجيري جونيور أجايي عن سعادته الغامرة بالقول:"البطولة في الموسم الحالي كانت ذات أهمية كبيرة بسبب الظروف التي مر بها الفريق، بعد خروجنا من دوري أبطال إفريقيا تعاهدنا على الفوز بالدوري لإسعاد الجمهور".

ويلعب الأهلي يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك آخر مباراة في الموسم الحالي من الدوري قبل أن يستعد لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نادي أطلع برة المنتمي لجنوب السودان.

الأهلي

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