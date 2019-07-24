كرة طائرة - مصر تتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة صعبة منتظرة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

مصر - بطولة العالم لكرة الطائرة

أنهى منتخب مصر مشواره في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بالفوز على كونغو برازفيل بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز منتخب مصر على الكونغو برازفيل بنتيجة 25-21 و25-12 و25-22.

وكان منتخب مصر قد سقط في مفاجأة كبرى أمام الكاميرون ليقترب من فقدان صدارة المجموعة.

أخبار متعلقة

كرة يد - النرويج تتأهل لمواجهة مصر في ربع النهائي.. تاريخ جيد للفراعنة بهذا الدور يد - شباب مصر إلى ربع نهائي المونديال بإسقاط صربيا بهدف اللحظة الأخيرة كرة سلة - مصر تودع "الأفرو كان" بالخسارة من تشاد كرة طائرة - هزيمة مفاجئة لمنتخب مصر أمام الكاميرون في بطولة إفريقيا

وفي حالة حصد منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته خلف الكاميرون يلاقي وقتها المنتخب التونسي صاحب الأرض في نصف النهائي.

وتقام مباراتي نصف النهائي يوم السبت المقبل، بينما المباراة النهائية تقام يوم الأحد.

منتخب مصر كرة طائرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو: رفضت عدة عروض انتظارا لفرصة مناسبة.. وأتمنى التواجد بالمونديال يوما ما 18 دقيقة | أوروبا
تقرير: بيبي يصل لندن من أجل الخضوع للفحص الطبي مع أرسنال 39 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
عماد السيد: جروس لا علاقة له بضياع الدوري.. وهذا سبب عدم التتويج ساعة | مصر
أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي ساعة | الدوري المصري
رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك