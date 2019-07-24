كرة طائرة - مصر تتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. ومواجهة صعبة منتظرة

أنهى منتخب مصر مشواره في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بالفوز على كونغو برازفيل بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز منتخب مصر على الكونغو برازفيل بنتيجة 25-21 و25-12 و25-22.

وكان منتخب مصر قد سقط في مفاجأة كبرى أمام الكاميرون ليقترب من فقدان صدارة المجموعة.

وفي حالة حصد منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته خلف الكاميرون يلاقي وقتها المنتخب التونسي صاحب الأرض في نصف النهائي.

وتقام مباراتي نصف النهائي يوم السبت المقبل، بينما المباراة النهائية تقام يوم الأحد.