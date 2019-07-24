يقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة مباشرة لمباراتي الأهلي ضد المقاولون العرب، والزمالك أمام الإسماعيلي.

يحتاج الأهلي للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة أخرى.

أما الزمالك فيتمسك بأمل الفوز على الإسماعيلي في انتظار تعثر الأهلي أمام المقاولون ليؤجل الحسم في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.

لمتابعة الأهلي أمام المقاولون دقيقة بدقيقة من هنا.

لمتابعة الزمالك أمام الإسماعيلي دقيقة بدقيقة من هنا.

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الأهلي × المقاولون العرب (1/3)

نهاية المباراة

ق. 91 جووول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري.

ق. 71 جووول ثااااالث للأهلي. حسين الشحات يمر بشكل راائع ويسدد في الزاوية البعيدة لمرمى أبو السعود.

ق. 63 هدف ثاااني للأهلي. تمريرة من صالح جمعة إلى حسين الشحات الذي وضعها في المرمى بجانب أبو السعود مسجلا الثاني للأهلي.

ق 46: جووول أحمد سيد زيزو يسجل الثاني للزمالك في الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تصويبة رائعة من الشحات يتألق أبو السعود ويحولها إلى ركنية.

ق. 30 ركنية للأهلي ورأسية من أزارو بجانب القائم.

ق. 27 تصويبة من الشحات فوق المرمى بقليل.

ق. 25 جووول أول للأهلي. مخالفة ينفذها وليد سليمان وترتطم بالحاطة ليتابعها علي معلول في المرمى مسجلا الأول.

ق. 16 حسين الشحات يرسل عرضية يخرجها الدفاع قبل متابعة رمضان صبحي.

ق. 8 انطلاقة خطيرة من عمرو السولية على الجهة اليسرى وعرضية يبعدها أبو السعود لتصل إلى رمضان صبحي الذي يسدد خارج المرمى.

بداية المباراة

الزمالك × الإسماعيلي (1/3)

نهاية المباراة

ق. 58 جووول ثالث للزمالك عن طريق عمر السعيد. انطلاقة رائعة أنهاها بطريقة رائعة فوق الحارس مسجلا الثالث.

ق. 57 تبديل للزمالك بدخول أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم.

ق. 54 تصويبة رائعة ساسي ترتطم بالقائم.

ق. 47 جووول ثان للزمالك. تصويبة من زيزو تغالط الحارس وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 تصويبة سهلة من عمر السعيد في يد الحارس.

ق.37 هدف التعااادل للإسماعيلي.. تمريرة خاطئة من زيزو إلى بينسون شيلونجو الذي يسدد في المرمى ويسجل التعادل.

ق. 13 جووول أول للزمالك عن طريق محمود علاء بتسجيل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 12 ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة ضد حمدي النقاز.

ق. 7 تمريرة رائعة من زيزو إلى محمد إبراهيم لكن تمر من أمام الأخير وتصل إلى الحارس.

ق. 4 عبد الله جمعة يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

بداية المباراة