كرة يد - النرويج تتأهل لمواجهة مصر في ربع النهائي.. تاريخ جيد للفراعنة بهذا الدور

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 18:46

كتب : محمد سمير

مصر - السويد كأس العالم يد للشباب 2019

بنفس طريقة صعود مصر إلى ربع نهائي مونديال كرة اليد للشباب تحت 21 عاما، تغلب منتخب النرويج على البرازيل وتأهل لملاقاة الفراعنة.

كان منتخب مصر قد تغلب على صربيا في أخر 3 ثواني بنتيجة 30 -29، وبنفس الطريقة وفي أخر ثواني المباراة فازت النرويج على البرازيل 29-28.

يلتقي منتخبا مصر والنرويج مساء غد الخميس في الدور ربع النهائي من منافسات مونديال الشباب.

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ولم يخسر المنتخب المصري في الدور المجموعات إذ فاز في الخمس مباريات على منتخبات السويد وفرنسا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا، قبل الفوز اليوم الأربعاء على صربيا.

أما منتخب النرويج فنجح في الفوز على البرازيل صاحب المركز الثاني في مجموعته، وتعرض الفريق للخسارة أمام الدنمارك وألمانيا في دور المجموعات.

تاريخ المنتخبين في ربع النهائي:

مصر:

وصل شباب مصر إلى أفضل 8 مراكز للمرة الـ12 في التاريخ، ونجح الفراعنة في التتويج باللقب مرة عام 1993 وبرونزية نسخة 1995 والحصول على المركز الرابع ثلاث مرات.

يقام الدور ربع النهائي بالنظام الإقصائي منذ نسخة 2011، وفازت مصر فيه مرتين وخسرت مرة واحدة فقط.

نسخة 2011:

فازت مصر على سلوفينيا 26-21، وخسرت أمام ألمانيا 25-24 في نصف النهائي.

وحصلت مصر في النهاية على المركز الرابع بعد الخسارة من تونس 24-18.

نسخة 2013:

خسر منتخب مصر أمام فرنسا بصعوبة 35-33 في ربع النهائي ، وحصد الفراعنة المركز الثامن في النهاية.

نسخة 2015:

فاز منتخب مصر على السويد 28-27 في ربع النهائي ليتأهل إلى المربع الذهبي.

خسر الفراعنة أمام فرنسا 30-32 في نصف النهائي، وحصد الفراعنة المركز الرابع بالخسارة من ألمانيا 34-35 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

النرويج:

وصل منتخب النرويج للمرة الثامنة بين أفضل 8 فرق في المونديال.

لم يسبق لمنتخب النرويج خوض منافسات الدور ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

أخر مرة وصلت فيها النرويج ضمن أفضل 8 فرق على مستوى العالم حصد الفريق المركز الرابع نسخة 1995.

كرة يد مصر مونديال الشباب

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