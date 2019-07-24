كوفاتش: نحلم بساني.. ونبذل قصارى جهدنا للحصول عليه

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 15:46

كتب : FilGoal

ساني - مانشستر سيتي

شدد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ على رغبته في الحصول على خدمات ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، مشيرا إلى صعوبة ذلك بسبب تمسك الأخير بجناحه الألماني.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة بيلد الألمانية:"ساني يعلم ماذا ينتظره هنا، وحين ينضم لاعب بقدراته إلى بايرن ميونيخ، يعلم المطلوب منه، تستطيعون رؤية أن الصفقة ليست سهلة".

وواصل " لكني أعلم أن الناس هنا يعملون بجهد كبير لإتمامها. سنقوم بكل ما في وسعنا للقيام بهذه الصفقة. كلنا يعلم أن ساني هو اللاعب الذي نحلم به".

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وكانت النسخة الألمانية من شبكة "سكاي" قد قالت في وقت سابق إن بايرن قد عقد جلسة إيجابية للغاية مع ممثلي اللاعب لمناقشة انضمامه للعملاق البافاري.

وانضم النجم الدولي الألماني إلى سيتي قادما من شالكه في صيف 2016 بمبلغ 50.50 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.

وشارك ساني (23 عاما) خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

بايرن ميونيخ ليروي ساني

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