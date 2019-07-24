تقرير: يونايتد يمهل إنتر أسبوعا للحصول على لوكاكو

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 08:37

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - أرسنال

بعدما أصبح انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز على بعد 16 يوما فقط، تسابق الأندية الزمن للاستعداد للبطولة بأفضل قائمة ممكنة لذلك تتوخى الحذر في شراء وبيع لاعبيها.

ومانشستر يونايتد لا يريد التفريط في لاعبه روميلو لوكاكو في وقت متأخر من سوق الانتقالات حتى يستطيع الفريق الإنجليزي انتداب بديل مناسب وفقا لصحيفة ميرور.

وقالت الأخيرة إن نادي مانشستر يونايتد أمهل نظيره الإيطالي إنتر ميلان أسبوعا ليحسم صفقة شراء اللاعب البلجيكي لوكاكو.

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وذلك ليتحرك يونايتد سريعا في سوق الانتقالات لشراء مهاجم يعوض رحيل لوكاكو البالغ عمره 26 عاما.

ويريد يونايتد مبلغا قدره 75 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب السابق لتشيلسي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين العملاقين وطلب يونايتد منذ أيام الحصول على 79 مليون جنيه إسترليني لترك لوكاكو، بينما عرض إنتر مبلغا قدره 60 مليون إسترليني.

وأعرب أنطونيو كونتي مدرب إنتر عن رغبته في الحصول على لوكاكو ليدعم قائمة فريق نيراتزوري. (التفاصيل)

وفي 96 مباراة بقميص يونايتد سجل لوكاكو 42 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

لوكاكو إنتر ميلان مانشستر يونايتد

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