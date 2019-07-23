المنياوي: الإسماعيلي صديق الجميع.. وننتظر العرض المناسب لبيع عواد

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن فريقه "صديق الجميع" مشيرا إلى أن الإدارة ستحسم موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 في الدوري المصري.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع على صدى البلد: "لم أصرح أننا سنواجه الزمالك "بغل"، لكن سنشرف الإسماعيلي وجماهيره".

وتابع "مباراة الزمالك أفضل إعداد لنا للموسم الجديد".

وأضاف "الإسماعيلي مميز وصديق الجميع وهو الذي يقدم الكرة الجميلة في مصر، جماهير الأهلي والزمالك تحب الإسماعيلي".

وعن غياب كريم بامبو ومحمود متولي ومحمود عبد العاطي "دونجا"، قال: "عقد بامبو انتهى لكن يتبقى له مباراة واحدة فقط معنا، أما متولي فهو مصاب منذ مباراة الأهلي في الدوري، وبالنسبة لدونجا فإن عقد الإعارة بين الزمالك والإسماعيلي ينص على عدم مشاركته".

وتطرق المنياوي لأزمة رحيل محمد عواد عن الإسماعيلي، وقال: "الإدارة ستفصل في موقفه، هناك أشخاص تحدثوا معه حتى يفتعل مشكلات مع النادي ويرحل، لكن النادي قد يُعند مع اللاعب مثلا".

واستمر "معاملة عواد ليست لطيفة ولا حتى تصرفاته، ولذلك قمنا بالرد عليه".

وأتم "لا يصح أن يتعامل بهذا الشكل مع النادي الذي تربى بين جدرانه، إذا حصلنا على العرض المناسب فسوف نستغني عنه".

وكان مصدر من الإسماعيلي قد تحدث عن موقف عواد لـ FilGoal.com.

وقال مصدر في النادي لـFilGoal.com: "الرتوش النهائية من الناحية المادية في صفقة انضمام محمد عواد إلى الزمالك تمت بالفعل، لكن ما يعطلها هو انضمام لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي".

وأضاف "المقابل المادي ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه، وسيحسم وفقا للاعبين المنتقلين من صفوف الزمالك إلى الإسماعيلي".

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة.