السبت قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

قالت قناة أبو ظبي الرياضية إن يوم السبت تقام قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية والتي تسمى "كأس محمد السادس" نسبة إلى ملك المغرب والذي يستضيف بلده المباراة النهائية.

ويشارك في البطولة أندية من شتى الدول العربية وتوج النجم الساحلي التونسي بلقب النسخة الماضية بعد تفوقه على الهلال السعودي في الإمارات.

وفي وقت سابق، صرح مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com أن الاتحاد والإسماعيلي سيمثلان مصر في النسخة المقبلة من البطولة.

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وأقر اتحاد الكرة المصري في وقت سابق بأنه لن يسمح لفريق بالمشاركة في بطولة قارية وأخرى عربية في نفس الموسم، مما أغلق الباب أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وشارك الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد في النسخة السابقة من البطولة وكان الأخير صاحب أفضل نتيجة ببلوغه الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي.

والنسخة المقبلة هي رقم 29 في تاريخ البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويحصل الفائز بالبطولة على 6 ملايين دولار، الوصيف 2.5 مليون دولار، من يبلغ نصف النهائي نصف مليون دولار، من يصل الدور ربع النهائي 200 ألف دولار، من يصل الدور ثمن النهائي 50 ألف دولار، ومن يخرج من الدور ثمن النهائي 20 ألف دولار.

وتنطلق البطولة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل ويقام النهائي في إبريل 2020.

البطولة العربية

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