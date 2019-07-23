رينار منتقدا مصطفى حجي: أن تكون نجما سابقا لا يمنحك حق تجاوز حدودك

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

مؤتمر منتخب المغرب - هيرفي رينار ويوسف آيت بن ناصر

انتقد ايرفي رينار المدرب الفرنسي، الذي رحل منذ أيام عن منتخب المغرب، مساعده السابق مصطفى حجي النجم الأسبق لفريق أسود الأطلس.

وقال رينار في حوار مع موقع البطولة المغربي:"قوة مساعد المدرب تكمن في قدرته على البقاء في مكانه، الأشخاص الذين دفعوه للحديث (عقب خسارة الفريق أمام بنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2019) ورطوه، بعدما هاجم بادو الزاكي جاء الدور على رينار، هذا غير جيد".

وأضاف المدرب الأسبق لزامبيا وكوت ديفوار "أن تكون لاعبا مغربيا كبيرا لا يعني حصولك على كافة الحقوق والصلاحيات، احترام المهنة هو أهم شيء".

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وانتقد حجي إدارة رينار لمباراة المغرب وبنين التي خسرها الأول بركلات الترجيح ليودع الكأس القارية التي كان مرشحا بقوة للتتويج بلقبها.

ورحل رينار عن تدريب المغرب الذي قاده على مدار 3 سنوات.

وتشير تقارير إلى اقتراب رينار (50 عاما) من تدريب منتخب السعودية.

المغرب مصطفى حجي رينار

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