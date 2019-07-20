هازارد: انتقلت إلى تشيلسي طفلا وبت ناضجا الآن

يرى إدين هازارد المنتقل حديثا إلى ريال مدريد أنه مستعد لتحمل ضغوط اللعب في فريق بحجم الأخير لا يقبل خسارة أي لقب، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها مع تشيلسي جعلته أكثر نضجا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال البلجيكي في حوار مع الإعلامي جيي شيتي:"حين تلعب في مدريد عليك بالفوز في كل عام. إن لم تفز في عام بدوري أبطال أوروبا، الجمهور يغضب وهذا طبيعي في ناد كهذا".

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما "عليك أن تفوز ولهذا أنا هنا. ماذا أستطيع تقديمه؟ انتقلت إلى تشيلسي طفلا منذ 7 سنوات وبت ناضجا الآن".

وأتم "لعبت أكثر من 500 مباراة، لكن عمري 28 ولازلت أشعر أني صغير. الدوري الإسباني يختلف تماما عن الإنجليزي، لكن مع الخبرة، تتكيف سريعا. أعتقد أن الخبرة هي العنصر الأهم".

ويستعد هازارد إلى مرحلة جديدة في مشواره بعد انتقاله إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

وقضى هازارد 7 سنوات في تشيلسي توج خلالها بستة ألقاب.

وهازارد من أفضل لاعبي العالم وفي موسم 2014-2015 نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهازارد ثامن لاعب في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.