كلوب: لم أكن ثملا أثناء الاحتفال في ليفربول.. أليسون شرب كل الجعة

قال الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إنه لم يشرب الكثير من الجعة أثناء احتفاله في حافلة تجوب شوارع ليفربول بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وصرح كلوب للصحفيين "الناس تعتقد أني كنت ثملا في الحافلة، لكني لا. شربت فقط زجاجتين من الجعة. بدا وكأني ثملا، كل الجعة التي كنت سأشربها، ألي (الحارس أليسون بيكر) حصل عليها".

وأعرب كلوب (52 عاما) عن سعادته الغامرة بالتتويج باللقب القاري الذي سبق وخسره مرتين في 2013 و2018.

وواصل "العام الماضي وكيلي اتصل بي قائلا: كيف حالك؟ فقلت له: بخير. تجاوزت الأمر. لن يكون حالي أفضل لو الكأس بجواري. الآن أعلم أنها كانت كذبة. الفارق كبير حين تكون الكأس بجواري".

وأضاف "في أيام عديدة أستيقظ مدركا أن الأمر حقيقة. عدم الفوز باللقب في العام الماضي جعل الفوز هذه المرة استثنائيا. مسيرتي هكذا. في ماينز لم نصعد لدوري الدرجة الأولى الألماني مرتين، ثم حققنا الأمر في المرة الثالثة. هذا جعل الاحتفال أفضل 3 أضعاف".

واستمر "كان الأفضل لدورتموند ألا يتوج في العام السابق للذي فزنا فيه باللقب. كان الوقت الأمثل. والآن أرى أن ذلك التوقيت كان الأنسب للتتويج لأننا كنا جاهزين كفريق. في الموسم السابق (2017-2018) ما حققناه كان مفاجئا للجميع ولأنفسنا. هذه المرة لم يكن الأمر كذلك".

وخسر ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018 أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 وفي الموسم الماضي كان الفريق على حافة الخروج من الدور نصف النهائي.

لكن عودة تاريخية أمام برشلونة مهدت طريقه نحو النهائي الذي فاز فيه على توتنام بنتيجة 2-صفر.

وكان اللقب هو السادس في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا.