زيدان يضرب مثلا بنفسه ويصرح: هازارد يحتاج ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن انضمام إدين هازارد إلى الفريق سيرفع مستوى الأخير، مستشهدا بنفسه حين رحل عن يوفنتوس في 2001 لينتقل إلى النادي الإسباني.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال نجم فرنسا السابق في تصريحات صحفية:"هازارد لاعب حاسم. يسجل أهدافا ويصنع الفارق. أظهر ذلك طوال مسيرته والآن هو معنا. سنستغل قدراته".

وواصل زيدان "أنا سعيد جدا بوجوده. احتاج ناديا مثل ريال مدريد ليتطور. هذا النادي لديه شيء مميز وكلنا يعلم ذلك".

وأتم "حين جئت إلى ريال مدريد، كان عمري 29 وأمامي الكثير لأقدمه. قضيت 5 سنوات هنا كلاعب وتحسنت. موقف هازارد مشابه لذلك. نعلم قدراته كلاعب وأنه قادر على منحنا الكثير".

ويستعد البلجيكي هازارد (28 عاما) إلى مرحلة جديدة في مشواره بعد انتقاله إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

وقضى هازارد 7 سنوات في تشيلسي توج خلالها بستة ألقاب.

وهازارد من أفضل لاعبي العالم وفي موسم 2014-2015 نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهازارد ثامن لاعب في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.