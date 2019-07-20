ساري: يعجبني بوجبا.. ولكن

السبت، 20 يوليه 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

بوجبا

أقر ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أنه معجب بقدرات بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أنه لا يعلم هل الأخير سينتقل إلى فريق السيدة العجوز أم لا.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"يعجبني جدا، لكنه لاعب في مانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب السابق لتشيلسي ونابولي "لست مدير النادي لذا لا أعلم الموقف".

أخبار متعلقة

تريزيجيه إلى إنجلترا.. تقرير جديد: اتفاق أستون فيلا تم مع قاسم باشا مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إمام عاشور حصل على مقدم تعاقد من الزمالك.. وحسم الصفقة خلال أيام رسميا - إنبي يضم مهاجم هايتي المصري يكشف لـ في الجول جديد انتقال إسلام عيسى لبيراميدز.. الصفقة على مشارف الحسم

وتشير تقارير إلى رغبة يوفنتوس في استعادة بوجبا الذي دافع عن ألوان النادي من 2012 إلى 2016.

وتقول إن لاعب منتخب فرنسا يود أيضا العودة إلى الدوري الإيطالي.

وتزعم أخرى أن برشلونة وريال مدريد يسعيان للحصول على خدمات اللاعب الذي أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

بوجبا يوفنتوس ساري

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيطرة سنغالية ومدافع تونسي في تشكيل كاف المثالي لـ كأس الأمم الإفريقية 24 دقيقة | مصر 2019
رودري: كنت متوترا قبل المقابلة الأولى لـ جوارديولا.. وتعلمت مفاهيما جديدة 27 دقيقة | أوروبا
دياتا السنغالي أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا 27 دقيقة | مصر 2019
كأس إفريقيا 2019 الأفقر تهديفيا منذ 17 عاما 38 دقيقة | مصر 2019
بعد مشاركته في أمم إفريقيا.. رسميا – الاتحاد ينفصل عن لاعبه بالتراضي 38 دقيقة | الدوري المصري
بعد تسجيل هاتريك.. إبراهيموفيتش يشتبك لفظيا مع مدرب مصر السابق في دربي الترافيكو 55 دقيقة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك