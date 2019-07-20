ساري: يعجبني بوجبا.. ولكن

أقر ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أنه معجب بقدرات بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أنه لا يعلم هل الأخير سينتقل إلى فريق السيدة العجوز أم لا.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"يعجبني جدا، لكنه لاعب في مانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب السابق لتشيلسي ونابولي "لست مدير النادي لذا لا أعلم الموقف".

وتشير تقارير إلى رغبة يوفنتوس في استعادة بوجبا الذي دافع عن ألوان النادي من 2012 إلى 2016.

وتقول إن لاعب منتخب فرنسا يود أيضا العودة إلى الدوري الإيطالي.

وتزعم أخرى أن برشلونة وريال مدريد يسعيان للحصول على خدمات اللاعب الذي أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.